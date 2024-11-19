Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde İsrail'e Sert Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı basın toplantısında, Batılı güçlerin desteğiyle İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyetinin her geçen gün arttığını belirtti.

G20 Zirvesi, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenirken, Erdoğan, zirve kapsamında 35'ten fazla ülkenin liderleriyle, uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldiğini açıkladı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'nin G20 faaliyetlerine aktif katkıda bulunduğunu vurguladı.

Öncelikli Konular

Erdoğan, Brezilya'nın 2024 dönem başkanlığı için belirlediği üç öncelik olan açlık, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele, enerji geçişi ve sürdürülebilir kalkınma, ile küresel yönetişim kurumlarının reformu konularının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin insani kalkınma faaliyetlerine de vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye olarak 2015'ten bu yana milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardımda bulunan ülkelerdeniz" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze ve Lübnan gibi çatışma bölgelerine yaptığı yardımları da vurguladı. Gönderilen 86 bin tonluk yardım ile Filistin'e en fazla destek veren ülkeler arasında yer aldıklarını belirtti.

Uluslararası Kuruluşların İşlevsizliği

Erdoğan, G20 Zirvesi çatısında Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu başlıklı oturumda mevcut uluslararası sistemin hızla ıslah edilmesi gerektiğini belirtti. "Kovid-19 salgınında, ülkeler arası yardımlaşmanın büyük oranda iflas ettiğine tanıklık ettik" diyen Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi.

"BM Güvenlik Konseyi, sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını gözeten elitist bir yapıya dönüşmüştür. Bu duruma acil bir çare bulunmalıdır" ifadelerini kullanan Erdoğan, daha adil bir düzen için Güvenlik Konseyi reformunun şart olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Kıtlık ve İnsani Drama Dikkat

Erdoğan, Gazze'deki insani duruma da dikkat çekerek, "Gazze nüfusunun %96'sı, yani 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıdaya ve suya erişemiyor. İsrail, insanî yardım girişlerini engelleyerek insanlığa karşı suç işlemektedir" şeklinde konuştu. Ayrıca, savaşlar, doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşların iflas ettiğinin altını çizdi.

Son olarak Erdoğan, "Lübnan'daki katliamların sona ermesi için acil ve kalıcı ateşkes ihtiyacını her fırsatta dile getiriyoruz" diyerek G20 Liderler Bildirgesi'nde Gazze ile ilgili güçlü ifadelerin yer aldığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.