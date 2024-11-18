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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Resmi Karşılama Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde resmi törene katıldı, Brezilya lideriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Resmi Karşılama Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

İki gün sürecek olan zirvenin açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Modern Sanat Müzesine geldi. Burada, G20’ye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. İkili, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre sohbet ettiler.

Erdoğan’a, G20 Liderler Zirvesi’nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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