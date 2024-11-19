Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Oturumu'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde sürdürülebilir kalkınma ve enerji geçişi konularını ele alan bir oturuma katıldı.

Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen zirvenin ikinci gününde önemli bir adım attı. Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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