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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Türk Ekonomisi ve Ortadoğu Çatışmalarına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Türk ekonomisindeki büyüme ve Ortadoğu'daki çatışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Türk Ekonomisi ve Ortadoğu Çatışmalarına Dikkat Çekti

G20 Zirvesi'nde Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyerek, Türk ekonomisi ve bölgedeki çatışmalarla ilgili önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, "Bölgemizdeki çatışmalar ve krizler çözüme kavuştukça, Türk ekonomisindeki iyileşme daha da hızlanacak, Türkiye hedeflerine doğru koşar adımlarla gidecektir." şeklinde konuştu.

Gazze Soykırımı ve Uluslararası Adalet

Erdoğan, Gazze halkına uygulanan 14 aylık baskının sonlandırılması için Uluslararası Adalet Divanında açılan davaya müdahil olma kararı aldıklarını belirtti. "İsrail'e karşı uluslararası hukuk temelinde zorlayıcı tedbirler uygulanmasının şart olduğunu" vurguladı.

Ayrıca, 52 ülke ve 2 uluslararası kuruluşun imzasıyla yayımlanan mektuptan bahsederek, "Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması özellikle bu dönemde çok önemlidir." dedi.

Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Rolü

Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonlanması için gereken diplomatik girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin taraflar arasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Ekonomik Büyüme ve Hedefler

Ekonominin büyüme trendini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "2023'ü yüzde 5,1 büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz." dedi. 2024 sonunda milli gelir hedeflerini 1 trilyon 331 milyar dolara yükseltmeyi planladıklarını ifade etti.

14 yıl boyunca kesintisiz büyüme sürecine vurgu yapan Erdoğan, 2024 yılının ilk yarısında büyümenin yüzde 3,8 olarak gerçekleşeceğini öngördü.

MIKTA Toplantısı ve İşbirliği Vurgusu

Erdoğan, MIKTA oluşumunda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Türkiye’nin G20 ve MIKTA’daki rolüne değinerek, "Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla çalışmalarımıza hız vereceğiz." dedi.

G20 dönem başkanlığı görevini devralan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de başarılar dileyen Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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