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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Uluslararası Liderlerle Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Brezilya, Meksika ve diğer liderlerle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Uluslararası Liderlerle Buluştu

Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi'nde Kritik Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamındaki yoğun programında Erdoğan, birçok uluslararası liderle bir araya geldi.

Brezilya ile İlişkiler ve Diğer Liderlerle Görüşmeler

Erdoğan, 17 Kasım'da zirveyi ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile hem baş başa hem de heyetler arası önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana teması, Türkiye-Brezilya ilişkileriydi. Erdoğan, Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunu takdir etti.

Zirve sırasında Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

MIKTA Buluşması ve Diğer Görüşmeler

Erdoğan, MIKTA'nın liderler buluşması sırasında da, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile kısa sohbetler gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Biden ile Kısa Bir Sohbet

Zirvenin kapanış günü, bazı liderlerin fotoğraf çekiminde yer almaması üzerine, yeniden aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Bu etkinliğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile ayak üstü bir süre sohbet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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