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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nden Türkiye'ye Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nden sonra özel uçakla Türkiye'ye hareket etti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nden Türkiye'ye Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'dan Dönüş Yolculuğuna Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesindeki temaslarını tamamladıktan sonra özel uçak "CAN" ile Türkiye'ye hareket etti.

Uğurlama Töreni

Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü'nde, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri uğurladı. Dönüş yolculuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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