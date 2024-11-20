Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin, Ukrayna'nın Ordu Taktik Füze Sistemi'ni Rusya'da kullanılmasına izin vermesi hakkında, "Bu kararı doğru bulmadığımız gibi tasvip de etmiyoruz. Ukrayna-Rusya savaşının, başından bu yana daha fazla silah, kan ve gözyaşı ile değil, barış çabası ve diplomasi ile sona erebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Erdoğan, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde önemli konuların ele alındığını ve Türkiye'nin bu süreçte aktif olarak yer aldığını belirtti. G20'nin dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden bir platform olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bu platformdaki geçmiş dönem başkanlığında ele aldığı konuları hatırlattı.

Zirvenin Ana Temaları

G20 Zirvesi'nde açlık ve yoksullukla mücadele, uluslararası kuruluşların reformu, iklim değişikliği ve enerji dönüşümü gibi konuların önemli gündem maddeleri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım konusundaki çabalarını da dile getirdi. Gazze ve Lübnan'daki durumun zirvede dile getirildiğini belirten Erdoğan, liderler düzeyinde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik güçlü ifadelerin yer aldığını söyledi.

Daha Adil Bir Dünya İçin Reform

Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür" anlayışının giderek daha fazla destek bulduğunu ifade ederek, uluslararası kuruluşların daha demokratik bir yapı ile reform gereksinimlerine vurgu yaptı. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası finansal kuruluşlarda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, G20'nin küresel ekonomik sorunlara dair etkin bir çözüm platformu olduğunu kaydetti.

Barış ve Diplomasi Vurgusu

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya silah desteğiyle ilgili kararına dair ise, "Bu savaşı körükleyen bir hamle" değerlendirmesinde bulundu. Biden'ın bu adımının, çatışmayı tırmandıracağından ve uluslararası krizlere yol açabileceğinden endişe duyduğunu belirtti. "Herkese dikkatli davranmayı tavsiye ediyorum" diyen Erdoğan, sükunetin korunması gerektiğinin altını çizdi.

İnsani Yardımda Lider Ülke

G20 Zirvesi'nin ele aldığı konular arasında açlık ve yoksulluk gibi önemli meseleler olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke konumunda olduğunu vurguladı. "Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" diyerek, insani yardımların Türkiye için öncelikli bir mesele olduğunu bir kez daha ifade etti.

Brezilya ile İlişkiler

Erdoğan, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva ile yaptığı görüşmeye de değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmeye devam ettiğini, özellikle Gazze’deki duruma dair benzer düşüncelere sahip olduklarını belirtti.

Erdoğan, dünya genelinde yaşanan krizlerin ve çatışmaların önlenmesinde uluslararası işbirliğinin artırılması gerektiğinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.