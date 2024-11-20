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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi Sonrası Yurda Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası özel uçakla yurda dönerek heyetle birlikte önemli temaslarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi Sonrası Yurda Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nden Dönüş Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesindeki yoğun temaslarının ardından, özel uçak "CAN" ile yurda döndü.

Karşılama Töreni

Erdoğan’ı, Atatürk Havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi önemli isimler karşıladı.

Heyetteki İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile aynı uçakla yurda döndü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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