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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nde Gazze katliamına dikkat çekecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nde dünya liderlerine seslenecek. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları olacak.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nde Gazze katliamına dikkat çekecek

Erdoğan dünya liderlerine Gazze'deki katliam hakkında seslenecek

G7 ülkeleri, 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye özel davetli olarak katılacak ve dünya liderlerine seslenecek. Erdoğan'ın konuşmasında öncelikli gündem maddesi, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam olacak.

Gazze'deki Katliama Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda dünya liderlerine hitap edecek. Konuşmasında, İsrail'in Gazze'de sekiz aydır süren saldırılarına dikkat çekerek, Türkiye'nin kalıcı ateşkes için yürüttüğü diplomasi ve insani yardım çalışmalarını anlatacak. Erdoğan, Gazze'deki katliamın uluslararası toplum tarafından nasıl sessizce karşılandığını vurgulayacak.

Küresel Meseleler Masada

Zirvede, sadece Gazze değil, Rusya-Ukrayna savaşının küresel etkileri de ele alınacak. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara da mercek tutulacak. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları, G7 Liderler Zirvesi'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Erdoğan'ın Özel Daveti

Zirveye İtalya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada liderleri katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede özel davetli olarak yer alacak ve dünya liderleriyle birlikte yüksek düzeyli oturuma katılacak.

Bu önemli zirvede, küresel siyasetin nabzı tutulacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderlerine yapacağı konuşma, Gazze'deki duruma yönelik uluslararası farkındalığı artırmayı hedefleyecek.

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