Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’nde yoğun diplomasi trafiği yaşadı! Biden ile yan yana oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın Borgo Egnezia kentinde, zirve boyunca yoğun diplomatik temaslarda bulundu. Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji konulu yüksek düzeyli oturuma katıldı ve birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



G7 ZİRVESİ'NDE ERDOĞAN’IN YOĞUN TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından karşılandı. Meloni, zirveye gelen tüm liderleri tek tek karşılarken, Erdoğan da bu karşılamada Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi. Oturum öncesinde birçok liderle kısa süreli görüşmeler yapan Erdoğan, zirveye katılan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de ayaküstü sohbet etti.





Zirve boyunca en dikkat çekici temaslarından biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşme oldu. Bu görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede özellikle İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı politikaları gündeme getirerek, İslam dünyasının birlik içinde bu politikalara karşı koymasının önemine vurgu yaptı.

GAZZE'DE ACİL VE KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

Erdoğan, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Erdoğan, bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaşmasının sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

ABD BAŞKANI BIDEN İLE KISA SÜRELİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile de kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi. Bu sohbet, iki liderin yoğun gündemi arasında kısa ama önemli bir diplomatik temas olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G7 Zirvesi boyunca gerçekleştirdiği temaslar, Türkiye’nin uluslararası platformlarda etkin bir rol oynadığını ve bölgesel sorunlara yönelik çözüm arayışında aktif bir tutum sergilediğini gösteriyor. Özellikle Gazze konusunda yaptığı vurgular, Türkiye’nin Filistin meselesine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.



Erdoğan’ın G7 Zirvesi’nde gösterdiği diplomatik çaba, sadece Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri açısından değil, genel olarak Ortadoğu’daki barış ve istikrar için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Zirvede yapılan ikili görüşmeler ve Erdoğan’ın bölgesel sorunlara yönelik çözüm önerileri, uluslararası toplum tarafından dikkatle takip edilmesi bekleniyor.