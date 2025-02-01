Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin Emanetine Sahip Çıkmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Gazi'nin emaneti olan Cumhuriyet'e en büyük zararı, eğer sorsanız Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan işte bu mirasyedi tayfa vermektedir" sözleriyle dikkat çekti.

Bu açıklamalar, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurguladı. Erdoğan, toplumun dikkatini bu konuda yoğunlaştırarak, geçmişten günümüze taşınan değerlerin korunması gerektiğinin altını çizdi.