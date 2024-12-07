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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Hızlı Tren Projesini Duyurdu ve Yeni Konutları Teslim Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen konut teslim töreninde hızlı tren projeleri ve yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Hızlı Tren Projesini Duyurdu ve Yeni Konutları Teslim Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Hızlı Tren Projesini Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin Hızlı Tren Projesinin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Proje tamamlandığında, Gaziantep ile Mersin arasındaki mesafenin 2 saat 15 dakikaya ineceğini kaydetti.

Güneyşehir'de düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, deprem sonrası Nurdağı ve İslahiye'de altyapı, üstyapı, su ve kanalizasyon hizmetlerinin hızlı bir şekilde tamamlandığını ifade etti. Ayrıca, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ve Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezi gibi projelerin halkın hizmetine sunulduğunu vurguladı.

Kent İçi Ulaşım Projeleri

Erdoğan, Gaziantep'i metroyla buluşturacak projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine inandığını belirtti. "Gaziantep Tren İstasyonu'ndan Şehir Hastanesi'ne ulaşacak 10,5 kilometre uzunluğundaki metro projemizi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na aldık. İhalesini yapıp inşaatına başlayacağız," dedi.

Dülük-Organize Sanayi Bölgesi Tüneli projesinin de hayata geçirileceğini açıklayan Erdoğan, toplam maliyeti 7,5 milyar lira olan projenin 2026 sonunda açılışını yapmayı planladıklarını belirtti.

Gelecek İçin Hedefler

Erdoğan, muhalefetin vizyonsuzluğuna ve mevcut yönetimlerin sorunlara çözüm bulamadığına dikkat çekti. "Bu şekilde, milletin paralarını har vurup harman savurmakta. Bir başkası, 6 sene önce tıkır tıkır işleyen trafiği kördüğüm haline getirdi," dedi.

Gaziantep'e yatırımlar yaptıklarını da ifade eden Erdoğan, son 22 yılda Gaziantep'e 1 trilyon 260 milyar lira değerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gaziantep Kuzeyşehir Projesi

Erdoğan ayrıca, TOKİ ile birlikte Gaziantep'te yerel ve yatay mimariyle 50 bin konutluk yeni bir şehir projesinin başlatıldığını ifade etti. Çocuk hastalıkları hastanesi ve diğer sağlık projelerinin devam ettiğini aktararak, Gaziantep'in geleceği için daha pek çok yatırım ve proje gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Bu kapsamda ayrıca, dün düzenlenen törenle yeni konutlarının anahtar ve tapularını alan vatandaşlarla sohbet etti ve ailelere harçlık verdi.

Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile diğer bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Türk bayrakları eşliğinde yapılan törenin ardından Erdoğan, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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