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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Kongresi'nde Deprem Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Kongresi'nde yaptığı konuşmada deprem sonrası başarılarını ve Gazianteplilerin fedakarlıklarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Kongresi'nde Deprem Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği Gaziantep Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. 6 Şubat depremlerinden sonra 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' söylemlerine yanıt veren Erdoğan, "Hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz." dedi.

AK Parti'nin Temelleri: Kardeşlik ve Dayanışma

Erdoğan, Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde, partisinin temellerinin kardeşlik, muhabbet, dayanışma ve diğerkamlık üzerine kurulu olduğunu vurguladı. "Muhabbetten Muhammed hasıl oldu, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl," diyerek birlik mesajı verdi.

Gaziantep'in Kahramanları

Gaziantep'in tarihî kahramanlıklarından bahseden Erdoğan, "Gaziantepliler, vatanları uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden değerli insanlardır. Gaziantep'te doğup büyüyen herkes, Türkiye'yi temsil eder," dedi.

Deprem Sonrası İnşaat ve Teşekkür

Erdoğan, şehrin çeşitli yerlerinde tamamlanan 5 bin 113 deprem ve sosyal konutun anahtar teslim törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Maddi anlamda Antep'in kayıplarını telafi edecek kararlılığa sahibiz. Söz verdiğimiz gibi, en son hak sahibi kardeşimiz de yuvasına kavuşana kadar durmadan çalışacağız," ifadesini kullandı.

Gaziantep'in Gönül Zenginliği

Erdoğan, Gaziantep'in Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, şehrin insanlarının ensarın ruhunu taşıdığını ifade etti. "Buradan tam 13 yıldır Suriyeli muhacirlere kol kanat geren günümüzün ensarları çıkar," diyerek Gazianteplilerin fedakarlıklarını övdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere de rahmet dileyerek, Gaziantep'in eşsiz değerlerini bir kez daha yüceltti.

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