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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Kongresi'nde Suriye ve Muhalefeti Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Kongresi'nde Şam rejimini eleştirirken, muhalefetin Türkiye'nin dış politikadaki rolünü görmediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Kongresi'nde Suriye ve Muhalefeti Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Kongresi'nde Suriye ve Muhalefeti Eleştirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şam rejimi, Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini bir türlü idrak edemedi, ne manaya geldiğini anlayamadı. Atalarımız ne diyor? 'Doğru duvar yıkılmaz, eğri kaçar kurtulmaz.' Türkiye, dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında yer almaktadır" dedi.

Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Erdoğan, Türkiye'nin temel amacının Suriye halkının refahı olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Katliam ve zulümden kaçan kardeşlerimize kapımızı açarken de Suriye krizine çözüm bulmak için de elimizi uzatırken de gayemiz daima buydu. Ama Şam rejimi bu durumu bir türlü kavrayamadı" ifadesini kullandı.

Ayrıca, Erdoğan, huzurun hakim olduğu, tüm etnisitelerin bir arada yaşadığı bir Suriye hayalini paylaştı. "Biz, Arap, Türkmen, Kürt, Alevi, Sünni, Nusayri, Hristiyan ayırt etmeden kimsenin dışlanmadığı bir Suriye istiyoruz" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alandaki barış çabalarının takdir edildiğini belirtirken, muhalefetin bu gerçekleri görmekten uzak olduğunu da sözlerine ekledi. "Kılıçdaroğlu idaresindeki eski CHP'nin Suriye krizine bakış açısını hepimiz biliyoruz. Kendisine tavsiyem; siz, Şam rejiminin değil Türkiye'nin ana muhalefet partisiniz, bu durumu dikkate almalısınız" şeklinde konuştu.

CHP'nin içindeki iktidar kavgasını eleştirerek, yeni yönetimin eski yaklaşımı sürdüğünü belirten Erdoğan, bunun utanç verici olduğunu ifade etti. Erdoğan, partililerden umutsuzluğa kapılmamalarını ve karamsar olmamalarını istedi. "Millete hizmet yolunda yorgunluk, dargınlık, küskünlük yoktur" diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kongrenin ardından, Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozet taktı. Çeşitli bakanlar ve AK Parti yöneticilerinin de katıldığı kongrede, bayraklarla donatılan salon bu mesajları destekleyen pankartlarla süslendi.

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