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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kütüphanenin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesinin açılışını yaptı. Açılış, 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni ile AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresinin ardından gerçekleştirildi. Erdoğan, kütüphanenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "7'den 77'ye herkesin dolup taşacağı bir mekan olması temennisiyle, Ya Allah Bismillah" diyerek kurdeleyi kesti.

Önemli İsimler Açılışta Yer Aldı

Açılışta Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırların duasının ardından önemli isimler de yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile milletvekilleri de açılışta hazır bulundular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni ile AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Şahinbey Belediyesince yaptırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni ile AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Şahinbey Belediyesince yaptırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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