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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki konut teslim töreninde 2024 sonuna kadar 201 bin 688 bağımsız bölüm teslim edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde Konuştu

Erdoğan, Gaziantep’te Konut Teslim Töreni Düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törende Gaziantep'e hitap eden Erdoğan, 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'te olmak üzere 11 ilde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm teslim edileceğini duyurdu.

Gaziantep'in Tarihi ve Kültürel Önemi

Gaziantep'in tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erdoğan, bu toprakların direnişin, umudun ve geleceğin simgesi olduğunu ifade etti. “Bu topraklar bir kaderin, bir inancın, bir mücadelenin adı oldu” diyerek bölgenin tarihi değerine dikkat çekti.

Güçlü ve Dayanıklı Şehirler

Erdoğan, Anadolu'da huzur içinde yaşamak için her alanda güçlü olunması gerektiğini belirtti. “Evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmayı arzu ediyorsak ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız”

Asrın Felaketi ve İnşa Süreci

2023 yılında gerçekleşen büyük depremler sonrası hızlı bir şekilde inşa çalışmalarına başladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası öyle laf ola beri gele bir iktidar değil” diyerek, Kahramanmaraş'taki 155 bininci konutun anahtarını teslim ettiklerini anımsattı.

Bölgeye Katkılar ve Yeni Yaşam Alanları

Deprem bölgesinde sadece konut değil, aynı zamanda okul, sağlık merkezi gibi sosyal yaşam alanları inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, “Bölgedeki şehirlerin altyapısını yeniliyoruz” diyerek ekonomik canlanmaya katkı sağladıklarını söyledi. Gaziantep'i yeni nesil belediyecilik anlayışıyla, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şehir yapmak için çalıştıklarını vurgulayarak, çeşitli projelere dair bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: “22 yıllık iktidarlarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık”. Bu deyişle, geçmişteki istikrarı ve bağlılığı vurguladı.

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