Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde Konuştu

Erdoğan, Gaziantep’te Konut Teslim Töreni Düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törende Gaziantep'e hitap eden Erdoğan, 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'te olmak üzere 11 ilde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm teslim edileceğini duyurdu.

Gaziantep'in Tarihi ve Kültürel Önemi

Gaziantep'in tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erdoğan, bu toprakların direnişin, umudun ve geleceğin simgesi olduğunu ifade etti. “Bu topraklar bir kaderin, bir inancın, bir mücadelenin adı oldu” diyerek bölgenin tarihi değerine dikkat çekti.

Güçlü ve Dayanıklı Şehirler