Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anlamlı Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te depremzede bir ailenin evine ziyaret gerçekleştirerek, acılarını paylaştı. Ziyaret, Güneyşehir'de düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nin ardından, depremzede ailenin çay davetini kabul etmesiyle gerçekleşti.

Ailenin Kayıpları ve Destek Talepleri

Ziyaret sırasında konuşan ailenin fertleri, depremde iki çocuklarını kaybettiklerini ve diğer iki çocukları ile enkazdan 40 saat sonra kurtulduklarını anlattı. Aile, kaybettikleri çocuklarının fotoğraflarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi. Erdoğan, hayatını kaybeden çocuklar için Allah'tan rahmet dileyerek acılarını paylaştı.

Protez ve Fizik Tedavi Süreci

Aileni ev hanımının sol kolunu depremde kaybettiğini öğrenen Erdoğan, protez yapılıp yapılmadığını sordu. Aile, protez ve fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti. Erdoğan'ın protezin yerli olup olmadığını sorması üzerine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Biz yaptırıyoruz efendim." yanıtını verdi.

Küçük Çocukların Teşekkürü

Ziyaretin sonunda, evin küçük çocukları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tablet hediye aldı ve onun elini öperek teşekkür etti.

Erdoğan'ın Halkla Buluşması

Ziyaretin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta kendisini bekleyen halkla selamlaştı ve onlarla sohbet etti. Ayrıca, Gaziantep Havalimanı'ndan tören alanına otobüsle gelen Erdoğan'a, yol boyunca vatandaşlar büyük bir sevgi gösterisinde bulundu ve davul zurna eşliğinde karşılandı.