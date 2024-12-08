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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te Gençlerle Buluştu: Burs Miktarı 3 Bin Liraya Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te gençlerle buluştu ve 2025'te verilecek bursun 3 bin lira olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te Gençlerle Buluştu: Burs Miktarı 3 Bin Liraya Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te Gençlerle Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileriyle Gaziantep'te bir araya geldi.

Erdoğan, 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayından itibaren 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını duyurdu. Bu açıklamasıyla eğitime verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Gençlerin Soruları ve Tepkileri

Gaziantep'teki Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma" programında ünlü sanatçı Ersay Üner de çeşitli eserler seslendirdi. Üner, şarkısından sonra İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı duyduğu tepkiyi dile getirdi.

Bir üniversite öğrencisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verilen tutuklama kararını sorduğunda, Erdoğan bu kararın isabetli olduğunu ancak Netanyahu'nun daha önceki kararları hiçe saydığına dikkat çekti. "Bu karar, İsrail karşıtı ülkelerin onur mücadelesini kazanmasıdır," dedi.

Futbol ve Siyaset

Programda, Erdoğan'a yöneltilen futboldaki siyaset sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekiciydi: "Siyasetin girmediği yer mi var?" dedi ve devam etti: "Burada da iyi oynayan kazansın. Ancak Türk futbolunda başarı hep dip yapıyor. Bunun aşılması lazım."

Diplomasi Stratejileri

Erdoğan, Almanya siyasetindeki değişimlerin ardından diplomatik ilişkilerde önemli isimlerin kaldığını vurgulayarak, Merkel sonrası dönemi değerlendirdi. "Dünyada liderler arasında iki kişi kalan, ben ve Vladimir Putin var," dedi.

Hizmet Anlayışı

İzmir'deki öğrenci için kütüphane eksikliğine yönelik İstanbul'daki geçmişini yazarak, yerel yönetimlerin bu tür hizmetleri verip veremeyeceğine dair yaptığı yorumları dinleyicilerden alkış aldı. Erdoğan, "Bana göre yapmaz ve yapamaz. Böyle bir derdi yok," ifadesini kullandı.

KYK Yurtları ve Gençlik Projeleri

Erdoğan, KYK yurtlarının sayısını artırmaya yönelik çalışmalara da değindi ve İstanbul'un çamurdan temizlenmesi gibi projelerdeki hedeflerinin ardında olduğunu belirtti. Gençlere yönelik hizmetlerin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Program Sonu ve Hediye Taktimi

Etkinliğin sonunda, Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediyeler takdim ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki programı kapsamında Şahinbey Millet...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki programı kapsamında Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki programı kapsamında Şahinbey Millet...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki programı kapsamında Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

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