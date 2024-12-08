Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te Gençlerle Buluştu: 'Geleceğimiz Gençlerdir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te Gençlerle Buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizi yalnızca seçimden seçime gönülleri alınacak, oyları kazanılacak, geçici gündem malzemesi yapılacak bir aktör olarak asla görmedik, görmüyoruz" Erdoğan, Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada, kütüphanenin Türkiye'deki modern kütüphane anlayışının bir örneği olduğunu vurguladı. 150 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin, gençler için bir çekim merkezi olacağını belirtti. Yapılan kütüphanenin, "Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi" Erdoğan, siyasette gençlerin önünü açma hedefleri olduğunu söyleyerek, "Seçilme yaşı 30'dan 18'e indirildi" Cumhurbaşkanı, gençlerle birlikte yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın asıl mimarı yine sizler olacaksınız" Erdoğan, son olarak gençlere seslenerek, "Sizler duruşunuzla, bilginizle, merhametinizle dünyaya örnek olmuş gençlersiniz"
Millet Kütüphanesi ve Gençlere Yönelik Projeler
Gençlerin Temsili ve Siyasi Katılım
Gelecek İçin Umut Dolu Mesajlar
Erdoğan, Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada, kütüphanenin Türkiye'deki modern kütüphane anlayışının bir örneği olduğunu vurguladı. 150 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin, gençler için bir çekim merkezi olacağını belirtti.
Yapılan kütüphanenin, "Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi" Erdoğan, siyasette gençlerin önünü açma hedefleri olduğunu söyleyerek, "Seçilme yaşı 30'dan 18'e indirildi" Cumhurbaşkanı, gençlerle birlikte yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın asıl mimarı yine sizler olacaksınız" Erdoğan, son olarak gençlere seslenerek, "Sizler duruşunuzla, bilginizle, merhametinizle dünyaya örnek olmuş gençlersiniz"
Erdoğan, siyasette gençlerin önünü açma hedefleri olduğunu söyleyerek, "Seçilme yaşı 30'dan 18'e indirildi" Cumhurbaşkanı, gençlerle birlikte yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın asıl mimarı yine sizler olacaksınız" Erdoğan, son olarak gençlere seslenerek, "Sizler duruşunuzla, bilginizle, merhametinizle dünyaya örnek olmuş gençlersiniz"
Cumhurbaşkanı, gençlerle birlikte yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın asıl mimarı yine sizler olacaksınız" Erdoğan, son olarak gençlere seslenerek, "Sizler duruşunuzla, bilginizle, merhametinizle dünyaya örnek olmuş gençlersiniz"
Erdoğan, son olarak gençlere seslenerek, "Sizler duruşunuzla, bilginizle, merhametinizle dünyaya örnek olmuş gençlersiniz"