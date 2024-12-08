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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te Gençlerle Buluştu: 'Geleceğimiz Gençlerdir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te gençlerle buluşarak, onların önemine ve AK Parti'nin gençlere yönelik projelerine değindi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te Gençlerle Buluştu: 'Geleceğimiz Gençlerdir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te Gençlerle Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizi yalnızca seçimden seçime gönülleri alınacak, oyları kazanılacak, geçici gündem malzemesi yapılacak bir aktör olarak asla görmedik, görmüyoruz"

Erdoğan, Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada, kütüphanenin Türkiye'deki modern kütüphane anlayışının bir örneği olduğunu vurguladı. 150 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin, gençler için bir çekim merkezi olacağını belirtti.

Millet Kütüphanesi ve Gençlere Yönelik Projeler

Yapılan kütüphanenin, "Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi"

Gençlerin Temsili ve Siyasi Katılım

Erdoğan, siyasette gençlerin önünü açma hedefleri olduğunu söyleyerek, "Seçilme yaşı 30'dan 18'e indirildi"

Gelecek İçin Umut Dolu Mesajlar

Cumhurbaşkanı, gençlerle birlikte yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın asıl mimarı yine sizler olacaksınız"

Erdoğan, son olarak gençlere seslenerek, "Sizler duruşunuzla, bilginizle, merhametinizle dünyaya örnek olmuş gençlersiniz"

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