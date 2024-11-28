Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de Kalıcı Ateşkes Olmadan Huzur Sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti. Erdoğan, ABD Başkanı Biden’ın Gazze’de ateşkes için yeni bir girişim başlatacağını açıklamasını ise 'çok geç kalmış ama önemli bir adım' olarak değerlendirdi.

Umman İle İlişkilerin Gelişimi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan, Umman Sultanı'nı Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin Umman'dan Türkiye'ye yapılan ilk resmi üst düzey ziyaret olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki tarihsel ve kardeşlik bağlarının her alanda derinleştiğini vurgulayan Erdoğan, Umman'a gerçekleştirmeyi planladığı iade-i ziyareti de açıkladı.

İkili İlişkiler ve Ekonomi

Türkiye-Umman ilişkilerinin güçlendirilmesi adına çeşitli alanlarda 10 yeni belge imzalandığını bildiren Erdoğan, ikili ticaret hedeflerini ilk aşamada 5 milyar dolar olarak belirlediklerini aktardı. Ayrıca, Türk müteahhitlik firmalarının Umman'daki projelerinin toplam değerinin 7 milyar dolar olduğunu vurguladı. 2025 yılından itibaren Umman’dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasının enerji alanında yeni bir işbirliği dönemi başlatacağını da ekledi.

Bölgesel Gelişmeler ve İşbirliği

Erdoğan, Umman Sultanı ile bölgedeki gelişmeleri etraflıca gözden geçirdiklerini belirterek, Umman’ın uluslararası ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözümüne verdiği desteği takdirle karşıladıklarını vurguladı. İslam dünyasının, özellikle İsrail’in Filistin'deki katliamlarına karşı daha somut bir işbirliği geliştirmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Lübnan'daki ateşkes müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sonuç Olarak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de sükunetin sağlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bir kez daha dile getirerek, bu konuda üzerlerine düşen görevleri yapmaktan asla çekinmeyeceklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.