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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de Kıtlık Riski 'Felaket' Seviyesine Ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki kıtlık riskinin uluslararası sınıflamalara göre 'felaket' düzeyine yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de Kıtlık Riski 'Felaket' Seviyesine Ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki Kıtlık Tehditlerine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani krizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze'deki kıtlık riskinin uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaştığını belirtti.

Kıtlık Riski ve İnsani Kriz

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, Gazze'deki durumu ciddiyetle ele alarak, uluslararası toplumun bu insani krize müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Kıtlık riski ve insani durumda yaşanan her türlü olumsuz gelişmenin, bölgedeki toplumsal ve siyasi istikrarı tehdit ettiğini aktardı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı, Gazze'deki koşulların ciddi bir soruna işaret ettiğini ve acil çözüm gerektirdiğini sözlerine ekledi. Erdoğan, “Uluslararası toplum, bu durumu görmezden gelemez. Gerekli adımların atılması bir zorunluluktur.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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