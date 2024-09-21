Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki Çatışmalar Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önemli Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek, "Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim." ifadelerini kullandı.

Sorunun Ciddiyetine Vurgu

Erdoğan, yaptığı konuşmada, bu tür olayların uluslararası kamuoyunun ve ülkelerin ortak hareket etme zaruriyetini artırdığını vurguladı. Gazze'deki insani krizle ilgili çözüm önerileri üzerinde durulmasının önemli olduğunu belirtti. İşbirliğine Çağrı

Cumhurbaşkanı, tüm dünya ülkelerine Gazze'deki durumu düzeltmek için işbirliği yapma çağrısı yaptı. Özellikle uluslararası organizasyonların konuya duyarsız kalmaması gerektiğini ifade etti.