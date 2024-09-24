Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmede, Batılı ülkelerin İsrail'e verdikleri desteğin Gazze'de yaşanan büyük katliamlara yol açtığını belirtmiştir.

Görüşmenin Detayları

Erdoğan, bu tür desteklerin uluslararası hukukun ihlali ve insani dramların artmasına neden olduğunu vurgulayarak, dünya genelinde adaletin sağlanması adına çağrıda bulundu.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini ifade etti. Yapılan görüşmelerin önemine de değinen Erdoğan, Gazze'deki durumun derhal ele alınmasını talep etti.