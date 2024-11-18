Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki İnsanlık Dramı Devam Ediyor

Erdoğan’dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’deki durumu ele alarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze nüfusunun yüzde 96'sının, yani 2 milyondan fazla insanın sağlıklı gıda ve suya erişiminin olmadığını belirtti.

İnsani Krize Dikkat Çekti

Bu durumun insani bir kriz yarattığını dile getiren Erdoğan, bölgedeki insanların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla harekete geçmesini çağrıda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.