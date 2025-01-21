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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki Kardeşlerimiz Haydutluğa Boyun Eğmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki duruma dair önemli açıklamalarda bulundu ve direnişi vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki Kardeşlerimiz Haydutluğa Boyun Eğmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Gazze'deki gelişmelere dair önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödemiş ancak haydutluğa boyun eğmemiş, katliam politikasına teslim olmamışlardır" dedi.

Direnişin Önemi

Erdoğan'ın bu sözleri, Gazzeli halkın direnişine olan destekle birlikte, uluslararası kamuoyuna da bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye'nin, Gazze'deki duruma duyduğu hassasiyeti ve mazlumların yanında olma kararlılığını pekiştiriyor.

Uluslararası Toplumun Rolü

Erdoğan, aynı zamanda uluslararası toplumun Gazze'deki haksızlıklara daha etkin bir şekilde müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu durum, kalıcı bir barış sağlanması adına büyük önem taşıyor.

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