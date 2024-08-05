Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Saldırılara Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

İnsani Kriz ve Uluslararası Tepkiler

Erdoğan, Gazze'deki insani durumu eleştirerek, uluslararası toplumu bu konuda daha etkin olmaya çağırdı. Saldırıların son bulması için siyasi ve diplomatik adımlar atılması gerektiği vurgusunu yaptı.