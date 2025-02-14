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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze İçimizde Bir Yara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durum için İslam dünyasının toplu hareket edemediğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze İçimizde Bir Yara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalarda, "Gazze içimizde bir yara. O sızıyı dindirmek, o yarayı kapatmak için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, İslam dünyasının bu konuda henüz toplu bir adım atamadığını da vurguladı.

Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanı'nın Gazze'deki insani krize karşı duyduğu derin endişeyi ve çözüm üretme konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor. Erdoğan, bölgedeki olayların İslam toplumunu nasıl etkilediğine dair önemine dikkat çekerek, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

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