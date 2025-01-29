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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze İçin Ateşkes Süreci Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki gerçekleri anlatmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze İçin Ateşkes Süreci Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı kabulde Gazze'deki durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki gerçekleri anlatmayı sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti.

Ateşkes Süreci

Erdoğan, ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiklerini belirterek, barış sürecinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin bu süreçte aktif rol oynamaya devam edeceğini belirten Erdoğan, uluslararası toplumu da bu konuda hassas olmaya davet etti.

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