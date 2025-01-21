Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için insani yardımları artıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için yardım miktarını artıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların miktarının 100 bin tona yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, bu yardımların özellikle Ramazan-ı Şerif öncesinde daha da artırılacağını vurguladı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "(Gazze) 100 bin tona ulaşan insani yardımlarımızı özellikle Ramazan-ı Şerif öncesinde daha da artıracağız" diyerek Türkiye'nin insani yardım konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.