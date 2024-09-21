Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze İçin Uluslararası Destek Çağrısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısında, Gazze ve diğer Filistin bölgelerinde devam eden çatışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin Ana Teması: Barış

Erdoğan, "BM'de görüşeceğimiz tüm liderlerle, başta Gazze olmak üzere, Filistin topraklarında akan kanı durdurmayı ele alacağız" dedi. Bu sözler, uluslararası topluma barış çağrısının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.Birleşmiş Milletler Toplantısı

Erdoğan, yapılan görüşmelerin, Filistin halkının huzur ve güven içinde yaşaması için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, uluslararası yardımların artırılması gerektiğinin altını çizdi.