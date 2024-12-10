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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ve Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ve Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ihlallerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları'nı bu ihlallerin en çarpıcı örnekleri olarak gösterdi.

İhlallerin Boyutu

Erdoğan, "Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm dünyanın gözü önünde çiğnendiği yerlerin başında, Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları gelmektedir" diyerek, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bu sözler, Türkiye'nin Filistin konusunda sürdürdüğü politikaların ve uluslararası platformlardaki duruşunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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