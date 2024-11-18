Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ve Lübnan'a Yardımda Bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gazze ve Lübnan'a yaptığı insani yardımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze'ye 86 bin tondan fazla yardım sağladıklarını vurgularken, Lübnan'a yönelik yardımlarının 1300 tondan fazla olduğunu ifade etti.

Bu yardımlar, Türkiye'nin bölgedeki insani krizlere duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası arenada üstlendiği rolün önemine dikkat çekti.

Yapılan yardımlar, çatışmaların etkilerini en aza indirmek ve sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.