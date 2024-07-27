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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geliştirme Vakfı Toplantısı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nda önemli bir toplantıya katıldı ve çocuklara oyuncak dağıttı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geliştirme Vakfı Toplantısı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geliştirme Vakfı Toplantısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın düzenlediği toplantıya katıldı. Bu özel etkinlikte, üniversitenin Kurucular Kurulu üyeleri yer aldı.

Basına Kapalı Toplantı

Toplantı, tamamen basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu durum, önemli konuların özel olarak görüşüldüğünü gösterdi.

Vatandaşlarla Buluşma

Toplantının ardından Erdoğan, üniversiteden çıkarken makam aracından inip, burada bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Özellikle çocukların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, onlara oyuncak da dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

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