Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geliştirme Vakfı Toplantısı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geliştirme Vakfı Toplantısında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın düzenlediği toplantıya katıldı. Bu özel etkinlikte, üniversitenin Kurucular Kurulu üyeleri yer aldı.
Basına Kapalı Toplantı
Toplantı, tamamen basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu durum, önemli konuların özel olarak görüşüldüğünü gösterdi.
Vatandaşlarla Buluşma
Toplantının ardından Erdoğan, üniversiteden çıkarken makam aracından inip, burada bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Özellikle çocukların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, onlara oyuncak da dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.