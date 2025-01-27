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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler Bizim Yol Arkadaşımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Gençlik Kolları Kongresi'nde gençlerin önemini vurguladı ve reformları anlattı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler Bizim Yol Arkadaşımız

Erdoğan, Gençlik Kolları Kongresi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vesayetin ve hukuksuzluğun her türlüsüne bizzat şahit olduk. Ama hiçbir zaman demokrasiden, meşruiyetten, milli iradenin tayin ettiği çizgiden sapmadık," sözleriyle gençliğe olan bağlılığını dile getirdi.

Bayrak Değişimi ve Gençlere Mesaj

Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilen kongrede, gençlik kollarının başkanlığını 4 yıl başarıyla yürüten İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a teşekkür eden Erdoğan, başkanlığı devralan Yusuf İbiş'i de tebrik etti. Erdoğan, gençleri her zaman destekleyeceklerini ve onlarla yürüdüklerini ifade etti.

Gençler İçin Sessiz Devrim Vurgusu

Erdoğan, "Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahkir ve tahrik edenlerden olmadık" diyerek, geçmişteki sorunları ve gençlerin siyasete alet edilmesine izin vermediklerini anlattı. "22 yılda çok zor günler yaşadık, ama gençlerimizin her zaman yanındaydık," şeklinde konuştu.

Gençlerin Geleceği Şekillendirme Misyonu

Cumhurbaşkanı, gençlerin özgürce yaşamaları için birçok reform gerçekleştirdiklerini belirtti. Kılık kıyafet yasaklarının kaldırıldığını, kat sayı adaletsizliğinin sona erdiğini ve üniversitelerde ikna odalarının kaldırıldığını ifade etti. Erdoğan, "Milletimizin yarınlarını, yine siz gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz" dedi.

Gençlik Kollarında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Erdoğan, gençlerin aktif olarak siyasette yer almasını sağlamak amacıyla seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e indirdiklerini aktardı. "Birileri 'gençler yapamaz' derken, biz gençlere güveniyoruz ve politikalarımızın merkezine onları yerleştiriyoruz," diye ekledi.

Gençliği bir okul olarak gördüklerini belirten Erdoğan, bu teşkilatta sevgi dolu, donanımlı ve ahlaklı bir gençlik yetiştiğini vurguladı: "Kim var diye seslenildiğinde 'ben varım' cevap veren, dava ahlakına sahip bir gençlik geliyor!"

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