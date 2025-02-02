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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerin Sağlığını Koruma İçin Kararlılık Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklar ve gençlerin sağlığını tehdit eden unsurlara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerin Sağlığını Koruma İçin Kararlılık Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarımızın ve gençlerimizin zihin ve beden sağlığına yönelik her türlü tehdide karşı tavizsiz bir mücadele yürüteceğiz diyerek, genç nesillerin sağlığını koruma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, gençlerin geleceğimizin teminatı olduğuna dikkat çekerek, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerinin önemini vurguladı. Ülke olarak gençlerimizin zihin ve beden sağlığına yönelik her türlü riski minimize etmek için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Bu çerçevede, sağlık politikalarını güçlendireceklerini ve toplumsal bilinçlenmeyi artıracak faaliyetler gerçekleştireceklerini ifade etti. Gençlerin karşılaştığı tehditlere karşı kamuoyunu bilinçlendirmek ve aileleri desteklemek için çeşitli projelerin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

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