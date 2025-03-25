Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle İftar Programında Gençliğe Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin altyapısını güçlendireceklerini ve gençleri destekleyeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle İftar Programında Gençliğe Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle İftar Programında Gençliğe Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitelerimizi ve öğrencilerimizi çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz." dedi. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Üniversiteli Gençlerle İftar Programı"nda konuşan Erdoğan, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, konuşmasında, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu mukaddes ayda tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları katında kabul buyursun." dedi.

Gençlere Motivasyon ve İlham

Gençlerin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Sizlerin şahsında istiklal ve istikbalimizin teminatı, yarınlarımızın mimarı tüm gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi ve muhabbetlerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençlerin bilgi ve erdemle taçlandığını vurgulayarak, "Ülkemizin tüm gençlerinin bu tavsiyelere kulak vermesini rica ediyorum." diyerek üstat Necip Fazıl'ın gençlere yönelik tavsiyelerine de yer verdi.

Eğitim ve Destek Hizmetleri

Erdoğan, son 23 yıldır gençliğin neşvünema bulması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. "Anaokulundan üniversiteye, bu ülkenin evlatlarının bilgiyle donanması için çalışıyoruz." diyen Erdoğan, üniversitelerin güçlendirilmesine yönelik yurt, burs ve kredi hizmetlerinin geliştirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de yükseköğretime ayrılan bütçenin yalnızca 2,5 milyar lira olduğunu hatırlatarak, bugün bu rakamın 488 milyar lira olduğunu belirtti. Üniversite sayısının 76'dan 208'e yükseldiğini vurguladı.

Yurt ve Kredi Destekleri

2002 yılında yurt sayısının 190 olduğunu hatırlatan Erdoğan, bugün 862 yurt ile 992 bin yatak kapasitesi sunulduğunu aktardı. Yurtlarda kalan öğrenciler için sunulan yemek desteğinin 11 liradan 6 bin liraya çıkarıldığını belirtti.

Erdoğan, toplam 533 gençlik merkezinin mevcut olduğunu ve spor salonları, yüzme havuzları gibi birçok imkânın gençlere sunulduğunu ifade etti.

"Bugün tüm gençlerimize destek veriyoruz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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