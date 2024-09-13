Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz," ifadelerini kullanarak gençlerin önemine vurgu yaptı.

Gençlerin Geleceği İçin Mücadele

Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim kampına katılan gençlere seslenirken, "Bu umudu inşallah geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Şu anda kimlerle ne gibi bir mücadeleye verdiğimizi, verdiğinizi sizler de gayet iyi biliyorsunuz," dedi.

Kamp Programı ve Kültürel Etkileşim

9-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kampta, bakanlar, basın mensupları ve akademisyenlerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Basri Yalçın ve Hamza Dağ'ın da katılım gösterdiği programda, gençlerin talepleri üzerine Erdoğan gençlerle telefonla görüştü.

Geleceğin Türkiye'sini İnşa Etmek

Erdoğan, gençlerden, "Diyorum ki durmayacağız, gayret edeceğiz ve okuyacağız, okuduğumuzu yarınlara taşıyacağız," diyerek eğitim ve bilgi ediniminin önemini vurguladı. Son olarak gençlere, \'Sizleri Allah'a emanet ediyorum\' diyerek konuşmasını sonlandırdı.