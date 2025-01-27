Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla, kimi zaman kandırarak, dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji ve Gençlik Vurgusu

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKONOFEST hakkında bilgi verdi. "Lise ve üniversite çağındaki gençleri yeni projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz," diyen Erdoğan, Türk savunma sanayisindeki genç mühendislerin sayısının artacağına olan inancını dile getirdi.

Erdoğan, "Bugün milli muharip uçağımız KAAN'dan, insansız hava araçlarına pek çok stratejik projede gençlerimiz öncü roller üstleniyor. Bu başarı gençlerin gayretleriyle mümkün olacak," açıklamasında bulundu.

Aile ve Gençlik Fonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde vaat ettikleri Aile ve Gençlik Fonu uygulamasını hatırlatarak, bu fonla yuva kuracak gençlere 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunduklarını belirtti.

Gençlerin Geleceği İçin Tedbirler

Erdoğan, tüm dünyada yaygınlaşan LGBT sorununa karşı da gençlere yönelik koruyucu tedbirler uygulandığını vurguladı. "Gençlerin sağlığını tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadelemiz sürecek," dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Erdoğan, "Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz" ifadesiyle gençlerle birlikte çalışacaklarını belirtti. İçten bir şekilde, gençlerin geleceğine güvenle bakmaları gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kirli senaryoları birlikte yırtıp atacağız. Saldırıları birlikte göğüsleyeceğiz. Kardeşliği ve birlikteliği her daim ön planda tutacağız."

Kongre Detayları ve Katılımcılar

Kongre, "Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver" sloganıyla başladı. Kongrede, çeşitli pankartlar dikkat çekti ve salonda coşkulu bir atmosfer hakimdi. Ayrıca, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde en genç belediye başkanı unvanını kazanan Zeynep Çelik de yer aldı.

Kongreye hükümetin önemli isimlerinin yanı sıra çok sayıda partili de katıldı. Erdoğan, konuşmasında geleceğe umutla bakmalarını istedi ve gençlerin gözlerinden öperek, önemsediklerini vurguladı.