DOLAR
34,23 0,01%
EURO
37,03 -0,15%
ALTIN
2.994,39 -0,02%
BITCOIN
2.313.276,42 0,18%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli toplantılara katılmak üzere genel merkezde buluşuyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 02:23
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 02:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çözüm Süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. Bu toplantıda, parti stratejileri ve hedefleri ele alınacak.

Büyükelçi Kabulü

Ayrıca, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çeşitli ülkelerin büyükelçilerini kabul edecek. Bu kabulde Belçika Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan, AB Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stepanek yer alacak.

Toplantı Programı

  • 14:00 - Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
  • 17:30 - Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni
  • 17:45 - Belçika Büyükelçisi'nin kabulü
  • 18:15 - İrlanda Büyükelçisi'nin kabulü
  • 18:45 - AB Delegasyonu Büyükelçisi'nin kabulü
  • 19:15 - Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin kabulü

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adam Fawer İstanbul'da 'Mobius' Kitabını Tanıttı
2
İsrail Ordusunun Nablus'taki Operasyonu: İki Çocuk Yaralandı
3
Brezilya Lideri Lula da Silva, Sağlık Sorunları Nedeniyle BRICS Zirvesi'ne Katılamayacak
4
İtalyan Suç Örgütü Elebaşı Nocella Kolombiya'da Yakalandı
5
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 50 Kilogram Ele Geçirildi
6
Pendik'te Ruhsatsız Silah ve Balistik Yelek Ele Geçirildi
7
Guterres, Gazze'deki Saldırılara Karşı İsrail'i Kınadı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak