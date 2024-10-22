Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çözüm Süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. Bu toplantıda, parti stratejileri ve hedefleri ele alınacak.

Büyükelçi Kabulü

Ayrıca, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çeşitli ülkelerin büyükelçilerini kabul edecek. Bu kabulde Belçika Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan, AB Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stepanek yer alacak.

Toplantı Programı