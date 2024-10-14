Cumhurbaşkanı Erdoğan Gıda Denetimlerini Arttıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gıda Denetimlerine Değindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yıl içinde gerçekleştirilen denetimlerin sayısının 990 bine ulaştığını belirten Erdoğan, bu sayıların artırılacağını vurguladı.

Vatandaş Sağlığı Öncelik Taşıyor

Erdoğan, "Gıda kontrol ekipleri olarak bu sene büyük bir iş çıkardık. 990 bin denetim yaptık. Bunları artırarak devam ettireceğiz. Vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına asla göz yummayacağız" dedi.

Bu açıklamalar, gıda güvenliği alanında hükümetin hassasiyetinin altını çizerken, tüketicilerin sağlığını koruma yönündeki adımların önemini bir kez daha ortaya koyuyor.