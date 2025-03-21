Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Törenle karşılanan Embalo, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi bir karşılama ile onurlandırıldı.

Daha sonra, basına kapalı olarak yapılan görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ayrıca Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Görüşmenin ardından iki lider, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.