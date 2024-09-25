Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Lideri Embalo ile New York'ta Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'nun Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çerçevesinde

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu etkinlikleri dolayısıyla bir araya gelen liderler, temaslarını Türkevi'nde sürdürdü.

Görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştiği bildirildi. Bu ikili görüşme, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.