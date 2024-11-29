DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,67 -0,11%
ALTIN
2.962,51 -0,95%
BITCOIN
3.410.115,47 -3,64%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göç Meselesi Tüm Dünya İçin Hassas Bir Konudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç konusunun global bir sorun olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göç Meselesi Tüm Dünya İçin Hassas Bir Konudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göç Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göç konusunun sadece Türkiye gibi geçiş güzergahındaki ülkeler için değil, dünya genelinde son derece önemli ve hassas bir mesele olduğunu vurguladı.

Tüm Ülkelerin Ortak Sorunu

Konuşmasında, göçün gündemdeki yerinin giderek arttığını belirten Erdoğan, bu sorunun sadece bir bölge ile kısıtlı kalmadığını, küresel bir boyuta ulaşarak tüm ulusları etkilediğini ifade etti.

Erdoğan, bu konunun çözümü için uluslararası iş birliğinin ve sağduyunun önemli olduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bosna Hersek'te Sendikalardan Maaş Zammı Protestosu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı: Gazze Soykırımı Cezalandırılmalı
3
AK Parti'den Devlet Memurlarına Yönelik Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Ticaret Fuarı'nda Göç Konusuna Dikkat Çekti
5
Bakan Göktaş: 2024'te 50 Bin 630 Şehit Yakını Kamuda İstihdam Edilecek
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP muhalefet geleneğinde tehdit var'
7
İran Sağlık Bakanı: Hava Kirliliği Yüzünden Yılda 40 Bin Ölüm

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı