Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göç Meselesi Tüm Dünya İçin Hassas Bir Konudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göç Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göç konusunun sadece Türkiye gibi geçiş güzergahındaki ülkeler için değil, dünya genelinde son derece önemli ve hassas bir mesele olduğunu vurguladı.

Tüm Ülkelerin Ortak Sorunu

Konuşmasında, göçün gündemdeki yerinin giderek arttığını belirten Erdoğan, bu sorunun sadece bir bölge ile kısıtlı kalmadığını, küresel bir boyuta ulaşarak tüm ulusları etkilediğini ifade etti.

Erdoğan, bu konunun çözümü için uluslararası iş birliğinin ve sağduyunun önemli olduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.