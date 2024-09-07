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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuk hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve ailelerle sohbet etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölcük Devlet Hastanesi Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği programlar kapsamında Gölcük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında çocuk servisinde tedavi gören hasta çocuklarla bir araya gelerek aileleriyle sohbet etti.

Açılış Töreni ve Hastane Ziyareti

Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi'nin yeni binasının yanı sıra, bölgedeki Teleferik ve TOKİ konutları gibi tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı. Törenden sonra hastane ziyaretinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Erdoğan'a eşlik etti.

Çocukların Sağlık Durumu ve Hediyeler

Erdoğan, çocuk servisindeki hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak Allah'tan acil şifalar diledi. Hasta çocukların sağlık durumları hakkında doktarlardan bilgi aldı. Ayrıca, çocuklara hediyeler vererek onların yüzlerini güldürmeyi amaçladı. Bir erkek çocuğuna Togg markalı arabanın oyuncak versiyonunu hediye eden Erdoğan, "Arabayı beğendin mi? Araba Togg, iki tane araba. Birisi Murat amcandan, birisi de benden." diye sohbet etti.

Aileler ve Hastane Personeline Destek

Ziyaretinde hastaların aileleriyle de ilgilenen Erdoğan, hastanede çalışan doktorlar, hemşireler ve personel için yeni binalarının hayırlı olmasını temenni etti.

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