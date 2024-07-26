Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneş Enerjisi Yatırımlarına Destek Müjdesi Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş Enerjisi Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin güneş enerjie yatırımlarına büyük bir destek sağlayacaklarını duyurdu. Erdoğan, özellikle 15 gigavatlık kapasiteye ulaşılması hedefi ile yeni hücre yatırımlarına megawatt başına 8 bin dolara kadar hibe desteği verilerek, enerji alanında önemli bir adım atılacağını belirtti.

Yatırımların Önemi

Bu hibe desteği, ülkenin yenilenebilir enerji hedefine ulaşmasını ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının artırılmasını sağlamak amacıyla önemli bir fırsat oluşturacak. Yerli ve milli enerji üretimine katkı sağlayarak, dışa bağımlılığın azaltılmasına da yardımcı olacak.