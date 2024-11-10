Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney Sınırlarını Güvende Tutma Mücadelesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Sınırlarını Güvende Tutma Mücadelesini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin güney sınırlarında meydana gelen kuşatma girişimlerine karşı aldıkları tedbirleri ve gerçekleştirdikleri harekatları değerlendirdi. Erdoğan, "Ülkemizi güney sınırlarından kuşatma girişimini, yaptığımız harekatlar ve oluşturduğumuz güvenli bölgeler ile önemli ölçüde akamete uğrattık" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin savunma stratejisinin bir parçası olarak sınır güvenliğine verilen önemin altını çizerken, aynı zamanda bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik atılan adımları da gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.