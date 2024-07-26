Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da Vatandaşlarla Buluştu

Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli duyurular yaptı. Erdoğan, mevcut caminin durumu hakkında bilgi vererek, "Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış," ifadelerini kullandı.

Projeler ve İncelemeler

Yarın gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine katılmak üzere Güneysu'ya gelen Erdoğan, "Afet konutlarının dağıtımını ve inşaatını yerinde görmek için Rize'deyiz, Pazar akşamına kadar burada kalacağım," şeklinde konuştu.

Hastaneler ve Yağışlar

Erdoğan, "Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu Hastanesi'nin inşaatını da yerinde inceleyeceğiz. Hastaneleri bir an önce Rize'ye teslim etmeyi planlıyoruz," diyerek sağlık projelerine önem verildiğini vurguladı. Ayrıca hafta sonu Rize'de beklenen yağışların "Rize'nin bereketi olduğunu" belirtti.

Çay Üretimi ve Tarımsal Değişimler

Çay üreticilerine yönelik de mesajlar veren Erdoğan, "Makinayla tarıyorsunuz diye duyuyorum. Bu pek hayra alamet değil, ancak benim hemşehrilerim kendilerine yakışanı yapar," dedi.

Açılış Törenleri ve Düşünceler

Rize Valiliği önünde düzenlenecek olan Afet Konutları Anahtar Teslimi ve diğer projelerin açılış töreninde Türkiye ve dünya meseleleri hakkında düşüncelerini paylaşacağını söyleyen Erdoğan, etkinlikte yerel talepleri de dinledi.

Yarının Programa Bakış

Erdoğan'ın yarın Rize'de gerçekleştireceği etkinlikler arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Toplantısı, Rize Şehir Hastanesi incelemeleri ve sivil toplum temsilcileriyle akşam yemeği de bulunuyor.