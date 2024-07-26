Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde yapılacak projeleri ve yerel meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da Vatandaşlarla Buluştu

Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli duyurular yaptı. Erdoğan, mevcut caminin durumu hakkında bilgi vererek, "Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış," ifadelerini kullandı.

Projeler ve İncelemeler

Yarın gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine katılmak üzere Güneysu'ya gelen Erdoğan, "Afet konutlarının dağıtımını ve inşaatını yerinde görmek için Rize'deyiz, Pazar akşamına kadar burada kalacağım," şeklinde konuştu.

Hastaneler ve Yağışlar

Erdoğan, "Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu Hastanesi'nin inşaatını da yerinde inceleyeceğiz. Hastaneleri bir an önce Rize'ye teslim etmeyi planlıyoruz," diyerek sağlık projelerine önem verildiğini vurguladı. Ayrıca hafta sonu Rize'de beklenen yağışların "Rize'nin bereketi olduğunu" belirtti.

Çay Üretimi ve Tarımsal Değişimler

Çay üreticilerine yönelik de mesajlar veren Erdoğan, "Makinayla tarıyorsunuz diye duyuyorum. Bu pek hayra alamet değil, ancak benim hemşehrilerim kendilerine yakışanı yapar," dedi.

Açılış Törenleri ve Düşünceler

Rize Valiliği önünde düzenlenecek olan Afet Konutları Anahtar Teslimi ve diğer projelerin açılış töreninde Türkiye ve dünya meseleleri hakkında düşüncelerini paylaşacağını söyleyen Erdoğan, etkinlikte yerel talepleri de dinledi.

Yarının Programa Bakış

Erdoğan'ın yarın Rize'de gerçekleştireceği etkinlikler arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Toplantısı, Rize Şehir Hastanesi incelemeleri ve sivil toplum temsilcileriyle akşam yemeği de bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

Günde bir kaşık yemek kolestrolü yok ediyor! İlaçları bıraktıran kür!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

Evinde klima olanlar dikkat! Bunu yapmayan korkunç hastalığa yakalanabilir!

Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

Günde bir kaşık yemek kolestrolü yok ediyor! İlaçları bıraktıran kür!

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor