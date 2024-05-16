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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze görüştü! Basın toplantısında 'Filistin'e özgürlük' vurgusu yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile yaptığı ortak basın toplantısında, Filistin halkının özgürlük mücadelesini destekleme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 19:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze görüştü! Basın toplantısında 'Filistin'e özgürlük' vurgusu yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının özgürlük mücadelesi her zeminde desteklenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli konuları ele aldı. Erdoğan, Filistin halkının özgürlük mücadelesine dikkat çekerek, uluslararası toplumun bu mücadeleyi hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'ye hoş geldiniz diyorum. Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandı. Sayın Başbakana ve Slovakya halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Dost Gürcistan halkının bağımsızlık gününü şimdiden tebrik ediyorum. Sayın Kobakhidze'ye görevinde başarılar diliyorum. İki dost ülke olarak verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Türkiye'nin Gürcistan'a güçlü desteğini bir kez daha vurguladık. Gürcistan'daki iç siyasi durum hakkında bizimle görüş paylaştı. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkı adına olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum.

Türkiye-Gürcistan arasındaki ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar. Orta Koridor'un bel kemiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havaalanları, limanlar, yollar gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerinde destek olacağımızı Sayın Başbakana ilettik.

Bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Filistin halkının özgürlük mücadelesi uluslararası toplumun desteğini hak ediyor. Dünyanın her yerindeki Filistin desteğini anlamlı buluyorum.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız Gürcistan ile aynı grupta yer alıyor. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

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