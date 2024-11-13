Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik İçin Sınır Ötesi Operasyonlar Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin güvenliği için alacakları önlemlerin önemine dikkat çekti. Erdoğan, sınır ötesi operasyonların mevcut gündemlerinde olduğunu vurgulayarak, "Tehdit hissedersek her an başlayacak hazırlığımız mevcut" şeklinde konuştu.

Sınır Ötesi Operasyonların Önemi

Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması adına atılacak adımların kritik olduğunu belirterek, ülkenin savunma politikalarının her zaman güncel tutulduğunu ifade etti.

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