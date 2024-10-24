Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi katılımının ardından İstanbul'da bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapıldı.

Toplantıya Kimler Katıldı?

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Ele Alınan Konular

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve genel terörle mücadele stratejileri değerlendirildi.